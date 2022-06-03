Депутат Хамзаев о реакции российского игрока на видео Савина: «Слабохарактерная тряпка. Наши футболисты – охреневшие мажоры»

Депутат Госдумы раскритиковал российских футболистов за реакцию на видео .

Ранее блогер сделал видео с участием украинских игроков Андрея Ярмоленко, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

Савин в интервью сообщил: «Игрок сборной России записал голосовое и плакал в трубку, говорил – не знает, как жить. Многие написали: прости, что мы молчим».

«Потому что он тряпка [один из игроков]. Тряпка – не физиологическое понятие, а психологическое. Слабохарактерная тряпка.

Наши футболисты – это охреневшие мажоры, которым с неба деньги перепали. Просто, на ровном месте, без результата.

Которые считают, что от них что-то зависит. Что они делают – это никому не интересно», – заявил .