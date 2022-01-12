Интерес Погба и «ПСЖ» взаимен. Хавбек не хочет оставаться в «МЮ» – он разочарован словами Рангника

«ПСЖ» нацелен на подписание контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который может стать свободным агентом летом.
По данным L’Équipe, парижане проявляют к игроку серьезный интерес, и этот интерес взаимен. Также существует вероятность, что Погба продолжит карьеру в «Реале» или «Ювентусе».
Отмечается, что Погба не собирается оставаться в «Манчестер Юнайтед». Его разочаровали слова тренера Ральфа Рангника, который, отвечая на вопрос о будущем хавбека, заявил: «Не вижу смысла переубеждать того, кто не хочет играть за «МЮ».
Сейчас француз травмирован, он повредил бедро в начале ноября, находясь в расположении сборной. Его восстановление затянулось, поэтому Погба вернется к тренировкам через 4-5 недель.
Статистику 28-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.