Ван Дейк недоволен календарем Лиги наций: «Странно, что нужно играть еще 4 матча после такого долгого сезона. Высок риск травм»

Вирджил ван Дейк недоволен календарем Лиги наций.

Сборной Нидерландов в рамках Лиги наций предстоит сыграть с Бельгией (3 июня), Польшей (11 июня), а также провести два матча с Уэльсом (8 и 14 июня).

«Странно, что после такого долгого сезона нужно играть еще четыре матча в . Но это уже решено, и у нас нет возможности поменять это решение.

Я считаю, что в ходе этих четырех матчей высок риск травм, ведь позади – длинный сезон. Нужно проанализировать это, и игроки должны иметь право голоса при составлении расписания», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.

В этом сезоне центральный защитник сыграл 51 матч в составе и еще 10 – в составе сборной Нидерландов.