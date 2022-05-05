«Ньюкасл» следил за Агаларовым зимой. Клуб АПЛ может возобновить интерес к форварду «Уфы» летом (Sport24)

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Клуб АПЛ проявлял интерес к Гамиду Агаларову.

По данным Sport24, «Ньюкасл» зимой интересовался нападающим «Уфы».

Английский клуб не сделал официального предложения, но активно присматривался к футболисту уфимского клуба.

На данный момент «Ньюкасл» не возвращался к варианту покупки форварда «Уфы». Не исключено, что летом клуб возобновит интерес к Агаларову.

21-летний нападающий забил 18 голов в 26 матчах – он является лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ.

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