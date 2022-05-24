Килиан Мбаппе: «Слышу разговоры: «Килиан не хочет этого, Килиан хочет того». Я футболист, не нужно думать, что у меня есть все полномочия «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал собственное влияние на «ПСЖ» после подписания нового контракта.

Француз продлил соглашение с парижанами на три года. Сообщалось, что его мнение учтут при выборе тренера, игроков и спортивного директора.

– Что значит для вас быть в авангарде этого проекта?

– Конечно, я – центральная часть проекта, но в этом клубе не только я один.

Я по-прежнему футболист. Я остаюсь футболистом – это делает меня тем, кто я есть. Не собираюсь распыляться.

К сожалению, слышал уже много разговоров: «Килиан не хочет этого, Килиан хочет того». Я не силен в привлечении кого-либо. Я хорош на поле. Не нужно думать, что у меня есть все полномочия клуба. 

Я хочу помочь клубу расти во всех аспектах – чтобы «ПСЖ» занимал центральное место в футболе. Но я думаю, что это будет происходить на поле в первую очередь, – сказал нападающий «ПСЖ».

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