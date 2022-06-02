Фабио Капелло: «Великая сила этого «Милана» проистекает из сопротивления приходу Рангника»

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Фабио Капелло высоко оценил работу директоров «Милана» Паоло Мальдини и Фредерика Массары.

«Спасибо Мальдини и Массаре, они очень хорошо угадывали с трансферами. Паоло невероятно талантлив и очень умен. Он взялся за новую для себя работу, но уже добился чемпионства. Он понял, с кем надо работать и как войти в этот новый мир.

Более того, фамилия Мальдини в сочетании с его харизмой оказывает на всех определенное влияние. Взгляните хотя бы на переговоры с Тео Эрнандесом.

Надо сказать, что великая сила этого «Милана» проистекает из сопротивления приходу Рангника [в 2020-м]. В Elliott решили сделать ставку на немца, а в клубе этому противились. В клуб пытались привести человека, мнение руководства о котором даже не спрашивали», – сказал Капелло в интервью Tuttosport.

Рангник действительно может изменить «Милан». Его философия прекрасна и приживается во всех странах

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