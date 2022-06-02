«Милану» интересен хавбек «Брюгге» де Кетеларе. Заплатить придется не менее 20 млн евро

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«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

Как отмечает журналист Джанлука Ди Марцио, хавбек подходит «россонери» с точки зрения трансферной философии команды. Бельгийский клуб потребует за 21-летнего игрока не менее 20 миллионов евро, что может затруднить заключение сделки. Статистику де Кетеларе можно изучить здесь.

Также «Милан» был бы не прочь сохранить полузащитника Жуниора Мессиаса, арендованного у «Кротоне», однако не за те деньги, о которых договаривались прошлым летом. Защитника Алессандро Флоренци чемпионы Италии тоже хотели бы у «Ромы» выкупить.

На фоне замедлившихся переговоров о покупке защитника «Лилля» Свена Ботмана сохраняется интерес к Глейсону Бремеру из «Торино». За него пришлось бы заплатить 20-25 млн евро, но преимущество в борьбе за игрока будет у «Интера».

«Милану» интересны Дзаньоло и Бремер. Хавбек «Ромы» обойдется в 65-70 млн евро, защитник «Торино» – в 40-50

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