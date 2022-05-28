«Милану» интересны Дзаньоло и Бремера. Хавбек «Ромы» обойдется в 65-70 млн евро, защитник «Торино» – в 40-50

может подписать двух футболистов из других команд Серии А.

Как передает Eurosport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «россонери» заинтересованы в приобретении защитника , ставшего одним из лучших игроков сезона на своей позиции. Трансфер обойдется в 40-50 млн евро.

Также «Милан» хотел бы купить у «Ромы» полузащитника , однако стоить он будет еще больше – от 65 до 70 млн евро. Оба трансфера почти невозможны без смены владельцев команды.

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