«Милану» интересны Дзаньоло и Бремера. Хавбек «Ромы» обойдется в 65-70 млн евро, защитник «Торино» – в 40-50

Теги Рома Милан Торино серия А Италия возможные трансферы Николо Дзаньоло Глейсон Бремер Футбол

«Милан» может подписать двух футболистов из других команд Серии А.

Как передает Eurosport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «россонери» заинтересованы в приобретении защитника «Торино» Глейсона Бремера, ставшего одним из лучших игроков сезона на своей позиции. Трансфер обойдется в 40-50 млн евро.

Также «Милан» хотел бы купить у «Ромы» полузащитника Николо Дзаньоло, однако стоить он будет еще больше – от 65 до 70 млн евро. Оба трансфера почти невозможны без смены владельцев команды.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные