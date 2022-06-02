«Боруссия» хочет продать Джана, Азара, Геррейру, Шульца и Аканджи. Предложений пока нет

намерена значительно изменить состав перед новым сезоном.

По сведениям Bild, дортмундцы готовы рассмотреть предложения по пяти футболистам.

За защитника , отказывающегося продлевать истекающий через год контракт, они хотят получить сумму вплоть до 30 млн евро. Полузащитника Эмре Джана оценивают в 15-20 млн евро, хавбека – в 20 млн евро.

Также «Боруссия» предпочла бы продать защитников и .

Отмечается, что никаких предложений по этим футболистам пока не поступало, в отдельных случаях виной тому их высокие зарплаты.