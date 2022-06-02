«Боруссия» хочет продать Джана, Азара, Геррейру, Шульца и Аканджи. Предложений пока нет

«Боруссия» намерена значительно изменить состав перед новым сезоном.
По сведениям Bild, дортмундцы готовы рассмотреть предложения по пяти футболистам.
За защитника Мануэля Аканджи, отказывающегося продлевать истекающий через год контракт, они хотят получить сумму вплоть до 30 млн евро. Полузащитника Эмре Джана оценивают в 15-20 млн евро, хавбека Торгана Азара – в 20 млн евро.
Также «Боруссия» предпочла бы продать защитников Рафаэла Геррейру и Нико Шульца.
Отмечается, что никаких предложений по этим футболистам пока не поступало, в отдельных случаях виной тому их высокие зарплаты.