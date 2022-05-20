Непомнящий на вопрос о том, помнит ли он, когда Путин стал президентом: «Ну нет! Помню, был предновогодний сюрприз какой-то»

Теги Владимир Путин Sports.ru Валерий Непомнящий Борис Ельцин Политика Футбол

Валерий Непомнящий вспомнил о приходе Владимира Путина на пост президента России.

Бывший тренер сыграл в игру «Помню – не помню» в интервью Sports.ru.

– Помните когда Путин стал президентом?

– Ну нет! 

– Не помните?

– Я помню, что это был предновогодний сюрприз какой-то. А, нет, он же тогда премьером стал. Или президентом уже?

– Исполняющим обязанности президента до выборов весенних.

– Когда Ельцин в шапке какой-то его передавал. Но этого я не помню, помню что зима, – сказал сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА.

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