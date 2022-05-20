Непомнящий на вопрос о том, помнит ли он, когда Путин стал президентом: «Ну нет! Помню, был предновогодний сюрприз какой-то»

Валерий Непомнящий вспомнил о приходе Владимира Путина на пост президента России.
Бывший тренер сыграл в игру «Помню – не помню» в интервью Sports.ru.
– Помните когда Путин стал президентом?
– Ну нет!
– Не помните?
– Я помню, что это был предновогодний сюрприз какой-то. А, нет, он же тогда премьером стал. Или президентом уже?
– Исполняющим обязанности президента до выборов весенних.
– Когда Ельцин в шапке какой-то его передавал. Но этого я не помню, помню что зима, – сказал сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам