Непомнящий на вопрос о том, помнит ли он, когда Путин стал президентом: «Ну нет! Помню, был предновогодний сюрприз какой-то»

вспомнил о приходе на пост президента России.

Бывший тренер сыграл в игру «Помню – не помню» в интервью .

– Помните когда Путин стал президентом?

– Ну нет!

– Не помните?

– Я помню, что это был предновогодний сюрприз какой-то. А, нет, он же тогда премьером стал. Или президентом уже?

– Исполняющим обязанности президента до выборов весенних.

– Когда Ельцин в шапке какой-то его передавал. Но этого я не помню, помню что зима, – сказал сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА.

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