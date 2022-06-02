Неймар забил 72-й и 73-й голы за Бразилию – дубль Южной Корее с пенальти. До рекорда Пеле – 4 мяча

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Неймар приблизился к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии.

Форвард «ПСЖ» реализовал пенальти на 42-й минуте товарищеского матча между сборными Бразилии и Южной Кореи. На 57-й минуте нападающий еще раз забил с пенальти (3:1, второй тайм). Теперь у него 73 гола в 118 матчах за национальную команду.

Пеле провел за сборную Бразилии 92 матча, в которых забил 77 голов. Он выступал за национальную команду с 1957 по 1971 год.

Статистику Неймара можно изучить здесь.

Неймар хочет побить рекорд Пеле по голам за сборную: «Это было бы большой честью. Он кумир для всех в Бразилии»

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