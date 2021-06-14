Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за Бразилию: «Эта статистика отражает радость от игры за сборную»

Нападающий высказался о рекорде Пеле по голам, забитым в составе сборной .

Форвард забил во всех четырех июньских матчах за сборную Бразилии. Забив в ворота Перу (4:0) на Кубке Америки, 29-летний футболист достиг отметки в 68 голов за сборную. Рекорд Пеле – 77 мячей.

– Что вы чувствуете, приближаясь к рекорду Пеле?

– Это особенные ощущения. Я через многое прошел на протяжении двух последних лет. Эта статистика отражает, как я рад играть за Бразилию, представляя свою страну, свою семью. Мы все проходим через очень необычный момент, Бразилия, как и другие страны, проживает очень тяжелую ситуацию.

Быть кумиром для кого-то, делать людей счастливыми – это доставляет мне радость. Мне нравится та история, что я пишу здесь. Я хочу, чтобы семья и друзья гордились мной. Я надеюсь, что все, кто любят эту игру, гордятся мной, потому что эти цифры ничего не значат. Это лишь гордость от того, что я представляю Бразилию, – сказал Неймар со слезами на глазах.