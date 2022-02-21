Неймар хочет побить рекорд Пеле по голам за сборную: «Это было бы большой честью. Он кумир для всех в Бразилии»

Нападающий надеется побить рекорд Пеле по голам за сборную .

«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы солгал, если бы сказал, что так не думаю.

Конечно, это одна из моих личных целей. Я надеюсь достичь ее. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии», – сказал Неймар.

выступал за сборную Бразилии с 1957 по 1971 год. Он провел за национальную команду 92 матча, в которых забил 77 голов.

Неймар провел за сборную 116 матчей и забил 70 мячей.