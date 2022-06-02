Агент Еремин: «Клубы и футболисты – заложники пропагандистских выпадов. Западная политическая жизнь устроена так, что решения чиновников – марионеточные»

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Агент Олег Еремин высказался о влиянии политики на футбол. 

– Распространено мнение, что европейские команды сейчас даже слышать не хотят о российских игроках.

– Надо понимать, кто формирует эти мнения. Я уверен, что футболисты не придерживаются той же позиции. Это происки проплаченных политиков и чиновников, но никак не футбольной аудитории, большую часть которой составляют действующие игроки.

Я уверен, что, может быть, за исключением представителей украинской сборной, все остальные понимают, что клубы и футболисты – заложники чьих-то пропагандистских выпадов. Не более того. К сожалению, так устроена западная политическая жизнь, что решения чиновников являются политизированными и марионеточными. Поэтому говорить, что общее мнение является таковым – нельзя, – сказал Еремин.

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