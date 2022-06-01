В Мариуполе секретарь генсовета «Единой России» Турчак открыл турнир по футболу на кубок партии

Представитель «Единой России» Андрей Турчак открыл футбольный турнир в Мариуполе.

Секретарь генерального совета «Единой России» в День защиты детей посетил соревнование на кубок гуманитарного центра партии. Он пообещал, что мероприятие станет ежегодным, а футболистам будут строить поля и поставлять экипировку.

«Очень символично, что этот турнир проходит сегодня – в День защиты детей. Для Мариуполя эта тема как ни для какого другого города важна. Мариупольцы пропустили ее через себя. И, мне кажется, это самый главный символ того, что в Мариуполь наконец-то возвращается мирная жизнь», – рассказал Турчак о турнире.

Также Турчак добавил, что в турнире приняли участие футбольные команды от трех школ. По словам политика, эти соревнования планируют проводить в Мариуполе каждый год. А после того, как в городе восстановят остальные школы, число команд – участников турнира увеличится.

Соревнование, прошедшее в среду, организовали «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота». В нем приняли участие более 30 детей из школ № 5 и № 41 Мариуполя, а также команда из Новоазовска.

«На сегодняшний день три школы полноценно в Мариуполе работают. По мере того, как школы будут запускаться, команды будут дополняться.

Важно, что с ребятами на протяжении месяца занимались профессиональные футболисты, готовили их... Мы это продолжим на протяжении года. На уроках физкультуры как отдельное направление будет развиваться футбол», – добавил Турчак.

Депутат Бурлаков о создании «Шахтера» в ДНР: «Идея отличная. Если удастся решить вопрос со спонсорами и игроками, это легендарное событие войдет в историю»