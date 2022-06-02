Андрей Аршавин: «Не верю, что выступим в следующей ЛЧ. Все будут показывать нежелание играть с нами»

не верит, что клубы из России сыграют в в следующем сезоне.

– Верите, что у есть шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне после подачи коллективного иска против решения УЕФА в CAS?

– Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть.

Думаю, что в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами. Например, какие-нибудь клубы могут заявить, что они не приедут в Петербург, и УЕФА нужно будет предпринимать какие-то действия.

Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Зенита», сейчас занимающий в клубе пост заместителя гендиректора по спортивному развитию.