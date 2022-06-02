Пауло Дибала: «Хотел бы познакомиться с другими лигами, такими как АПЛ, но я счастлив в Италии. Я здесь уже 10 лет, ко мне относятся как к итальянцу»

поделился мыслями о своем будущем.

Нападающий покинет клуб этим летом в качестве свободного агента.

«В Италии мне очень комфортно. Я все еще хотел бы познакомиться с другими лигами, такими как Премьер-лига, но я счастлив в Италии. Я здесь уже 10 лет, я знаю турнир, и ко мне относятся так, как если бы я был итальянцем.

Я сосредоточен на сборной, я должен со спокойной головой думать о своем будущем. Я еще ничего не решил, мой агент думает об этом, я должен думать о сборной Аргентины», – сказал Дибала ESPN.