Пауло Дибала: «Хотел бы познакомиться с другими лигами, такими как АПЛ, но я счастлив в Италии. Я здесь уже 10 лет, ко мне относятся как к итальянцу»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала поделился мыслями о своем будущем. 

Нападающий «Ювентуса» покинет клуб этим летом в качестве свободного агента. 

«В Италии мне очень комфортно. Я все еще хотел бы познакомиться с другими лигами, такими как Премьер-лига, но я счастлив в Италии. Я здесь уже 10 лет, я знаю турнир, и ко мне относятся так, как если бы я был итальянцем.

Я сосредоточен на сборной, я должен со спокойной головой думать о своем будущем. Я еще ничего не решил, мой агент думает об этом, я должен думать о сборной Аргентины», – сказал Дибала ESPN.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные