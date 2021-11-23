Аршавин о «Зените»: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в 5 защитников»

Экс-хавбек «Зенита» прокомментировал ничью сине-бело-голубых с «Мальме» (1:1) в .

оформил себе еврокубковую весну.

А в целом, даже с учетом того, что «Зенит» в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра. Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Сергеем Богдановичем [Семаком], я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников», – сказал Аршавин.

Андрей Мостовой об 1:1 с «Мальме»: «В 5 защитников не получилось играть в 1-м тайме. Перестроились, и это дало плоды»