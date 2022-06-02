«Ювентус» сомневается, что Ди Мария – лучший вариант усиления атаки, его переход еще не согласован. В трансфере Погба клуб уверен

«Ювентус» продолжает работу над трансферами и .

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, ни с одним из этих футболистов, которые на правах свободных агентов покидают и соответственно, пока не достиг окончательной договоренности.

Несколько дней назад руководство итальянского клуба встречалось с агентами Ди Марии. Контакты между ними продолжаются, но трансфер еще не согласован, так как «Ювентус» сомневается, что Ди Мария – лучший вариант для усиления атаки.

Погба, об уходе которого из «Манчестер Юнайтед» вчера стало известно официально, «Ювентус» предлагает контракт на 8 миллионов евро в год без учета бонусов. «Юве» уверен, что договорится с 29-летним полузащитником. Следующая неделя в переговорах по Погба станет решающей.

Статистику аргентинца можно изучить здесь, а показатели француза – тут.