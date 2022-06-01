Месси, Доннарумма, Ди Мария, Кьеллини, Дибала и Жоржиньо – в старте на игру Италия – Аргентина

Опубликованы стартовые составы участников Финалиссимы-2022.
Матч между командами Италии и Аргентины начнется в 21:45 по московскому времени. На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.
Главный тренер чемпионов Европы Роберто Манчини выбрал следующих футболистов:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма.
Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон.
Полузащитники: Маттео Пессина, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Бернардески.
Нападающие: Андреа Белотти, Джакомо Распадори.
Главный тренер победителей Кубка Америки Лионель Скалони принял решение выпустить с первой минуты таких игроков:
Вратарь: Эмилиано Мартинес.
Защитники: Николас Тальяфико, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди.
Полузащитники: Анхель Ди Мария, Родриго де Пауль, Гидо Родригес.
Нападающие: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.