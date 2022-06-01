Месси, Доннарумма, Ди Мария, Кьеллини, Дибала и Жоржиньо – в старте на игру Италия – Аргентина

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Опубликованы стартовые составы участников Финалиссимы-2022.

Матч между командами Италии и Аргентины начнется в 21:45 по московскому времени. На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

Главный тренер чемпионов Европы Роберто Манчини выбрал следующих футболистов:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма.

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон.

Полузащитники: Маттео Пессина, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Бернардески.

Нападающие: Андреа Белотти, Джакомо Распадори.

Главный тренер победителей Кубка Америки Лионель Скалони принял решение выпустить с первой минуты таких игроков:

Вратарь: Эмилиано Мартинес.

Защитники: Николас Тальяфико, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди.

Полузащитники: Анхель Ди Мария, Родриго де Пауль, Гидо Родригес.

Нападающие: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.

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