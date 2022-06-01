Месси, Доннарумма, Ди Мария, Кьеллини, Дибала и Жоржиньо – в старте на игру Италия – Аргентина

Опубликованы стартовые составы участников Финалиссимы-2022.

Матч между командами Италии и начнется в 21:45 по московскому времени. На нашем сайте будет доступна видеотрансляция.

Главный тренер чемпионов Европы Роберто Манчини выбрал следующих футболистов:

Вратарь: .

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, , , .

Полузащитники: Маттео Пессина, Жоржиньо, , .

Нападающие: , Джакомо Распадори.

Главный тренер победителей Кубка Америки Лионель Скалони принял решение выпустить с первой минуты таких игроков:

Вратарь: Эмилиано Мартинес.

Защитники: Николас Тальяфико, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, .

Полузащитники: , Родриго де Пауль, Гидо Родригес.

Нападающие: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес.