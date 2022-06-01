Чичерин об азиатской ЛЧ: «Топ-5 РПЛ легко бы выходили из группы. «Зенит» железно был бы в полуфинале-финале»

высказался об уровне азиатской чемпионов.

Экс-защитник «Динамо» ныне выступает за таджикский .

«Сейчас точно могу сказать: ничего сверхъестественного в этих командах нет. Уверен: клубы первой пятерки в своем лучшем состоянии легко бы выходили из группы. Наши были бы в топе. А сегодняшний железно был бы в полуфинале-финале, а может, и выиграл бы.

Но нужно учитывать лимит. Для международного турнира это странно, но он есть. На поле в азиатской ЛЧ могут выходить только три неазиатских игрока и один азиат из другой страны. Это несправедливо, потому что футбол в Японии или Катаре развит лучше, чем, например, в Таджикистане. А играть приходится, по сути, своими воспитанниками», – сказал Чичерин.