Гендиректор Ла Лиги о Холанде в «Барсе»: «Клуб тратит больше, чем может заработать. Для трансферов нужно снизить расходы или увеличить поступления, иначе никак»

Генеральный директор Ла Лиги Хавьер Гомес высказался о финансовом состоянии «Барселоны».

Сегодня стало известно, что «блауграна» стала единственным клубом с отрицательным потолком зарплат в высшей испанской лиге – минус 144,35 млн евро. В начале сезона этот показатель у нее составлял плюс 97,94 млн евро.

После этого Гомесу был задан вопрос насчет возможного приобретения каталонцами форварда Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Чтобы подписывать игроков, «Барселоне» нужно сократить расходы или увеличить сумму поступлений. Иного пути нет.

тратит больше, чем может заработать, поэтому лимит расходов у нее отрицательный. Пока она сможет расходовать средства по схеме «1:4», то есть из 10 полученных миллионов потратить разрешено 2,5 млн.

Сейчас единственный для «Барселоны» способ подписать нового футболиста – это сэкономить на зарплатах нынешних игроков, и так будет до тех пор, пока она не сможет зарабатывать достаточно средств», – сказал Гомес.