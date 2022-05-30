Перес про клубы-государства: «У них самые большие бюджеты, лучшие игроки, но «Реал» – это футбольные ценности: самоотдача, общение с болельщиками»

высказал мнение о клубах, которых поддерживают на государственном уровне.

В мае нападающий Килиан Мбаппе отклонил предложение «Реала» и решил остаться в «ПСЖ», подписав новый контракт до 2025 года.

«У них самые большие бюджеты. Поэтому у них лучшие футболисты, и такие команды высоко ценятся всеми игроками.

Разница с некоторыми клубами заключается в том, что не распределяет дивиденды.

То, что мы распределяем, – это понимание футбольных ценностей: самоотдача, общение с болельщиками.

Все это унаследовано от дона Сантьяго Бернабеу. Я пытаюсь соответствовать этому», – сказал президент «Реала».

Мбаппе обострил конфликт между элитами: «ПСЖ» и УЕФА против «Реала», «Барсы», Ла Лиги и Серии А