Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года. Осталось только подписать бумаги

подпишет новый контракт с .

По данным As, в ближайшие дни центральный защитник подпишет с мадридским клубом контракт сроком до 2028 года. О новом соглашении уже договорились – сторонам осталось уладить небольшие детали и подписать бумаги.

Милитао присоединился к «Реалу» летом 2019 года. Мадридский клуб купил его у «Порту» за 50 млн евро, и бразилец стал самым дорогим защитником в истории «Реала».

В этом сезоне Эдер отыграл 50 матчей за «Реал» (во всех он вышел в стартовом составе) и забил 2 гола. С «Мадридом» защитник выиграл Лигу чемпионов, два чемпионата и два Суперкубка страны.

Статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.