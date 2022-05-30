Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года. Осталось только подписать бумаги

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Эдер Милитао подпишет новый контракт с «Реалом».

По данным As, в ближайшие дни центральный защитник подпишет с мадридским клубом контракт сроком до 2028 года. О новом соглашении уже договорились – сторонам осталось уладить небольшие детали и подписать бумаги.

Милитао присоединился к «Реалу» летом 2019 года. Мадридский клуб купил его у «Порту» за 50 млн евро, и бразилец стал самым дорогим защитником в истории «Реала».

В этом сезоне Эдер отыграл 50 матчей за «Реал» (во всех он вышел в стартовом составе) и забил 2 гола. С «Мадридом» защитник выиграл Лигу чемпионов, два чемпионата Испании и два Суперкубка страны.

Статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.

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