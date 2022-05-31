Азар про «Золотой мяч»: «Равных Бензема нет. Награда на 99% уже у него, он ее заслужил»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар уверен в том, что Карим Бензема получит «Золотой мяч».

«Думаю, равных ему нет. Де Брюйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Карима.

Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако я думаю, что награда достанется Кариму, потому что он ее заслужил», – заявил хавбек.

Месси считает, что Бензема должен получить «Золотой мяч»: «Никаких сомнений. Он провел впечатляющий сезон и выиграл в ЛЧ»

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