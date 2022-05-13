Владимир Федотов: «В какой цвет «Сочи» раскрасит медали, решится в последнем матче с «Динамо»

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Владимир Федотов высказался о завоевании медалей «Сочи» в этом сезоне РПЛ.

После ничьей с «Нижним Новгородом» в 29-м туре (0:0) сочинцы гарантировали себе минимум бронзу.

– Это очко двинуло нас вперед к медалям. А в какой цвет мы их раскрасим, решится в последнем туре. Смотрим с оптимизмом в будущее.

В сегодняшней игре не хватило нам гола, но нужно отдать должное сопернику. Нас подвела реализация, мы не реализовали около 10 голевых моментов, но так бывает.

– Как назвать ваш матч с «Динамо», в котором решится судьба серебряных медалей?

– Думаю, что это будет хороший искрометный футбол, где победит сильнейший. Мы прекрасно понимаем силу «Динамо», это будет интересный поединок, – сказал главный тренер «Сочи».

В 30-м туре «Сочи» и «Динамо», которые претендуют на второе место в чемпионате, сыграют друг с другом 21 мая.

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