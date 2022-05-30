Андрей Аршавин: «Конкуренты будут плакать, что «Зениту» отдадут очки «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород»

Андрей Аршавин заявил, что в РПЛ нет команд, которые будут специально отдавать очки «Зениту».

«Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи», .

Однако судя по тому, что отнял пять очков у , Кержаков тоже обыграл «Зенит» с «Нижним Новгородом», «Оренбург», я думаю, тоже не будет сдаваться. Это все больше такие заговоры.

И я хочу сказать по поводу «Оренбурга»: до этого наши команды не были особо связаны, кроме нашего якорного спонсора. Но в целом только в этом году именно в плане спорта мы стали в принципе сотрудничать.

И с [спортивным директором ] тоже созваниваемся. Мне очень симпатичен тренер . И я рад, что он сумел вывести эту команду в . Поэтому, думаю, что эти досужие разговоры, надеюсь, что этим сезоном они точно развеяны.

Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то еще что-то, – сказал бывший капитан «Зенита».