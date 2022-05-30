Николич – основной кандидат на пост тренера «Динамо». Предложение сделано

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«Динамо» хочет назначить Марко Николича на пост главного тренера.

Московский клуб уже сделал предложение 42-летнему сербскому специалисту.

Тренер должен дать ответ в начале следующей недели. Николич является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сандро Шварц сообщил, что покидает пост главного тренера «Динамо» после финального матча в рамках БЕТСИТИ Кубка России, в котором бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2).

Николич работал с «Локомотивом» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. С командой он выиграл Кубок России.

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