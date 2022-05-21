Ротенберг считает, что «Сочи» договорится с Федотовым о контракте: «Он художник: нарисовал, а футболисты двигаются. Команда его любит»

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Президент «Сочи» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером Владимиром Федотовым.

«Я сказал Федотову, что он как художник. Он нарисовал, а футболисты двигаются вперед.

Пока полное взаимопонимание, команда его любит. Я думаю, что обо всем с ним договоримся», – сказал Борис Ротенберг.

Сочинская команда обыграла «Динамо» (5:1) в матче 30-го тура и заняла второе место в сезоне РПЛ, тем самым добившись лучшего результата в своей истории

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