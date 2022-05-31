Беллингем об оскорблениях Рэшфорда, Санчо и Сака: «Они стали не англичанами, а просто черными. Ты был англичанином 7 игр, а потом превратился в ничто»

высказался об оскорблениях на расовой почве в адрес игроков сборной .

В финале Евро-2020 Маркус Рэшфорд, и не реализовали пенальти в послематчевой серии, после чего сборная Италии стала победителем турнира. Позже футболисты подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов.

«Ты смотришь на путь команды к этому финалу, и тебе кажется, что страна объединилась. Затем, когда они не забили пенальти, они стали не англичанами, а просто черными.

Любой может не забить пенальти. Любой может совершить ошибку в своей работе. Но они не должны подвергаться критике. Они люди.

У каждого из них топовый характер. Видеть, как их унижают, было отвратительно. Как партнеру по команде, мне это трудно принять, потому что на их месте мог бы быть я. Что, если бы я не забил пенальти? Ты был англичанином в течение семи игр, а потом вдруг превратился в ничто.

Я, конечно, знаю, что это отдельные идиоты, и не вся нация отвернулась от них. Я уверен, что они, вероятно, получили больше поддержки. Но единственная поддержка, в которой они должны нуждаться, – это в связи с нереализованными пенальти, а не из-за расизма, которому они подверглись после этого», – сказал полузащитник и сборной Англии.