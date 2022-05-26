«Реал» готов предложить за Леау до 120 млн евро. «Милан» намерен продлить контракт с форвардом

Форвард Рафаэл Леау может покинуть «Милан» и продолжить карьеру в .

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в приобретении португальца заинтересован «Реал». Мадридцы готовы предложить до 120 млн евро за MVP сезона Серии А.

Контракт нападающего с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года, и «россонери» хотят его продлить до 2026-го.

В ближайшее время ожидается встреча руководства клуба с агентом футболиста Жорже Мендешем, на которой чемпионы Италии и будут проинформированы о варианте с .

Отмечается, что отступные за Леау составляют 150 млн евро, однако «Милан» уверен, что мадридцы не станут активировать эту опцию.

22-летний игрок забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Дриблинг Леау – главный аргумент «Милана» в чемпионской гонке. Разбираем прогресс: спринты Анри, ментальность Роналдиньо

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам