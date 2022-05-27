«Не будем включать патриотизм по приказу». Савин заявил, что «Красаву» просили разместить баннеры в поддержку России на игре ФНЛ-2

заявил, что «Красаву» просили разместить баннеры в поддержку России на игре ФНЛ-2.

«Когда у нас был первый матч в Муроме, меня не было с командой, я был на съемках в Англии, снимал выпуск про Украину, про ситуацию в Украине глазами украинских спортсменов. Когда я включил трансляцию из , первое, что мне бросилось в глаза, – это люди, которые стояли по периметру поля и махали российскими флагами. Я такой думаю: ### (блин – прим.), че за ##### (ерунда – прим.), такого никогда не было, что происходит?

Потом я увидел баннер «Задача будет выполнена», Z, V, вот это вот и все остальное. И я реально просто офигел. Я все что угодно ожидал увидеть, но не вот это. Ну, думаю, ладно, окей, желание клуба, скорее всего, – это их желание, не проблема. Кто-то это поддерживает, кто-то не поддерживает.

Нам пришло письмо в клубе перед игрой, которая состоится сегодня (письмо датировано 5 апреля, играл 9 апреля с «Енисеем-2» – прим.), – и я все понял. В этом письме было написано, ну так, в порядке рекомендаций (показывает руками кавычки – прим.), что у нас должны быть флаги, что мы должны поддержать патриотическую акцию, что у нас должны быть за воротами везде баннеры «За Россию!», «Мы – Россия!», «Своих не бросаем!» – и у меня вообще пазл сложился.

Я сказал в клубе, что мы не будем этого делать. Мы не будем включать патриотизм по приказу. Я и мой клуб будем сами решать, когда, при каких обстоятельствах мы начнем там махать российскими флагами. И, мне кажется, уже всем понятно, что с нами это не прокатит. Не знаю, возможно, это вообще будет последний матч, на котором я присутствую», – сказал блогер в видео на ютубе «КраСава».

Также Савин сообщил, что покинул Россию из-за видео с участием украинских спортсменов.

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