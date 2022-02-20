Гвардиола за продление контракта со Стерлингом. Он хочет сохранить вингера в «Ман Сити»

хочет сохранить в «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» одобрил возможное продление контракта с вингером сборной Англии.

Пеп не участвует в переговорах – этим вопросом занимаются клуб и агенты 27-летнего футболиста, – но он хотел бы сохранить Рахима в команде.

Стороны продолжают переговоры, хочет выработать решение в ближайшее время, так как срок действующего контракт Стерлинга истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт, клуб хочет получить больше 50 млн фунтов.

Стерлинг забил 10 голов в 22 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.