Эвра о Погба: «Поль всегда был козлом отпущения, люди слишком суровы по отношению к нему. Но он должен взять на себя определенную ответственность»

высказался о критике в адрес Поля Погба.

Француз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

«У меня с самого начала было ощущение, что это не сработает. Потому что, во-первых, он пришел за огромную цену. Все ожидают, что Поль будет забивать три гола за игру – он полузащитник. Я прошу всех взглянуть на статистику с того времени, когда Поль играл за «Ювентус», и по настоящее время. Он добился гораздо большего успеха, чем когда играл за «Ювентус».

Все из-за пределов клуба сосредоточились на Поле: социальные сети, люди говорили о его стрижке, когда он не играл, сага о Жозе Моуринью и Поле Погба. Как будто эти люди больше, чем клуб. Я злился, когда мы говорили о матче «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед», а СМИ говорили о и Жозе Моуринью.

Это печально из-за того потенциала, которым он обладает. Теперь его освистывают, что немыслимо, потому что болельщики «Юнайтед» никогда не освистывают игрока.

Пришло время уходить, удачи ему, но это печально, потому что Поль любит «Юнайтед». Он даже был в депрессии, но Поль всегда был козлом отпущения. Но он мог бы быть более стабильным, он также должен взять на себя определенную ответственность. Но я думаю, что это несправедливо, и я думаю, что люди были слишком суровы по отношению к нему», – сказал бывший защитник .