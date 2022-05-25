Аллегри о Погба: «Он не вернется в «Юве» – боится бросить мне вызов в баскетболе»

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Массимилиано Аллегри пошутил по поводу возможного возвращения Поля Погба в «Ювентус».

Французский хавбек играл за туринскую команду у Аллегри с 2014 по 2016 год, прежде чем уйти в «Манчестер Юнайтед».

В те годы игрок и тренер регулярно устраивали футбольные и баскетбольные челленджи на тренировках – по ударам по воротам и броскам в кольцо.

«Погба точно не вернется, потому что боится бросить мне вызов в баскетболе.

Он проиграл мне и в игре ногами, и в игре руками. Поэтому и ушел», – сказал тренер «Юве».

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