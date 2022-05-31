Андрей Аршавин: «Спартак» должен сказать спасибо болельщикам. Ребята не могли проиграть в той обстановке, которая была на финале»

отметил вклад болельщиков в победу команды в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В решающей игре красно-белые обыграли в «Лужниках» (2:1).

«Спартак» понравился характером, настроем футболистов. Все брали мяч, не стеснялись бежать. Промес, например, двоих чуть ли не руками оттолкнул.

«Динамо» не понравилось тем, что подстроилось под «Спартак», играло 5-3-2. То есть исчез тот фирменный футбол, который клуб показывал в первой половине сезона и приносил результат. Не знаю, может, Шварц испугался или понял, что «Динамо» находится не в лучшем состоянии, потому что завалили концовку сезона. Этим не понравилось.

А «Спартак» — мастера. Тот же Промес вроде один на один с центра поля вышел, но кто-то ему отдал шикарно, в точку, куда надо было отдать и не дальше, и не ближе. И по скорости мяч к нему пришел вовремя. Как он одним касанием принял и потом убрал вратаря! Сквозила уверенность.

И, конечно, «Спартак» должен сказать огромное спасибо своим болельщикам, которые гнали. И наверное, эти ребята не могли уступить именно в той обстановке, которая была в этот вечер», – сказал бывший капитан .