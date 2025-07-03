«Ньюкасл» до 55 млн фунтов увеличил предложение по Эланге. «Ноттингем» не продал вингера за 45 млн
«Ньюкасл» сделал новое предложение о трансфере Энтони Эланги.
Английский клуб готовы выплатить 55 миллионов фунтов за 23-летнего вингера.
«Ньюкасл» ранее предлагал 45 миллионов фунтов за шведского футболиста, но «Ноттингем» ответил отказом, поскольку не хочет продавать игрока.
Стороны продолжают вести переговоры.
В прошлом сезоне Энтони Эланга забил 6 голов и сделал 11 передач в 38 матчах АПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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