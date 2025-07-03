«Ньюкасл» до 55 млн фунтов увеличил предложение по Эланге. «Ноттингем» не продал вингера за 45 млн

«Ньюкасл» сделал новое предложение о трансфере Энтони Эланги.

Английский клуб готовы выплатить 55 миллионов фунтов за 23-летнего вингера.

«Ньюкасл » ранее предлагал 45 миллионов фунтов за шведского футболиста, но «Ноттингем » ответил отказом, поскольку не хочет продавать игрока.

Стороны продолжают вести переговоры.

В прошлом сезоне Энтони Эланга забил 6 голов и сделал 11 передач в 38 матчах АПЛ .