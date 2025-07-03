Дзаньоло оштрафован на 15 тысяч евро из-за потасовки в раздевалке молодежки «Ромы»

Николо Дзаньоло оштрафован на 15 тысяч евро.

В мае футболист, выступавший за «Фиорентину» на правах аренды, посетил полуфинальный матч молодежной лиги между командой из Флоренции и «Ромой ».

После матча он зашел в раздевалку римлян, где произошел конфликт – Дзаньоло обвинили в том, что он ударил двух игроков. Сам игрок это отрицает – по его словам, он хотел поздороваться с футболистами, но его стали оскорблять.

Николо Дзаньоло выплатил штраф в размере 15 тысяч евро, но его предупредили, что если он снова нарушит правила, то его ждет более серьезное наказание.

«Фиорентина » уже решила не использовать свое право выкупить игрока у «Галатасарая ».