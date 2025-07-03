Дзаньоло оштрафован на 15 тысяч евро из-за потасовки в раздевалке молодежки «Ромы»
Николо Дзаньоло оштрафован на 15 тысяч евро.
В мае футболист, выступавший за «Фиорентину» на правах аренды, посетил полуфинальный матч молодежной лиги между командой из Флоренции и «Ромой».
После матча он зашел в раздевалку римлян, где произошел конфликт – Дзаньоло обвинили в том, что он ударил двух игроков. Сам игрок это отрицает – по его словам, он хотел поздороваться с футболистами, но его стали оскорблять.
Николо Дзаньоло выплатил штраф в размере 15 тысяч евро, но его предупредили, что если он снова нарушит правила, то его ждет более серьезное наказание.
«Фиорентина» уже решила не использовать свое право выкупить игрока у «Галатасарая».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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