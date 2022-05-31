Роман Шишкин: «Не зря говорят, что когда выигрывает «Спартак» – выигрывает вся Россия»

прокомментировал победу в БЕТСИТИ Кубке России.

– Какой может быть комментарий – конечно же, все довольны, радостны, игра была такая драматичная. И хорошо, что финал проводили в «Лужниках», – полный стадион болельщиков, отличное шоу сделали, артистов пригласили. Концовка с незабитым пенальти...

Всего хватило в этом матче! И здорово, что «Спартак» взял трофей. Не зря говорят, что когда выигрывает «Спартак» – выигрывает вся Россия, такое ощущение.

Потому что вчера гулял вечером по парку, все праздновали. Не зря «Спартак» называют народной командой – для болельщиков это грандиозное событие, они это заслужили.

– А команда по итогам сезона?

– Конечно, место по итогам чемпионата – совсем не то, какое хотелось бы. Но трофей, как говорится, не пахнет. И вчера было видно, как футболисты и все руководство праздновали. Выиграть Кубок все же очень почтено, особенно в такой ситуации, когда столько лет нет трофеев. Теперь ждем дальнейшего развития событий, – сказал бывший защитник красно-белых.