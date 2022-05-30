«Валенсия» уволила президента Мурти. Он обещал «убить в прессе» хавбека Солера, если тот уйдет бесплатно

уволила президента Анила Мурти, который оказался в центре скандала.

Ранее в испанских медиа были опубликованы записи разговоров, где Мурти, в числе прочего, угрожал «убить в прессе» полузащитника , если тот уйдет из клуба бесплатно.

«Валенсия» изначально обвинила издание Superdeportes, опубликовавшее записи разговоров, в фальсификации, однако сегодня объявила об отставке Мурти, подчеркнув, что не разделяет заявления бывшего президента.

«Убью его в прессе, если он уйдет бесплатно». Разговор президента «Валенсии» слили в медиа, но клуб говорит о фальсификации