«Валенсия» уволила президента Мурти. Он обещал «убить в прессе» хавбека Солера, если тот уйдет бесплатно

«Валенсия» уволила президента Анила Мурти, который оказался в центре скандала.
Ранее в испанских медиа были опубликованы записи разговоров, где Мурти, в числе прочего, угрожал «убить в прессе» полузащитника Карлоса Солера, если тот уйдет из клуба бесплатно.
«Валенсия» изначально обвинила издание Superdeportes, опубликовавшее записи разговоров, в фальсификации, однако сегодня объявила об отставке Мурти, подчеркнув, что не разделяет заявления бывшего президента.
«Убью его в прессе, если он уйдет бесплатно». Разговор президента «Валенсии» слили в медиа, но клуб говорит о фальсификации