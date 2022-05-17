«Валенсия» предложила «Барсе» Гайю и Солера. Лапорта отказал из-за экономической ситуации в клубе

Президент «Барселоны» встретился с руководителями «Валенсии» для обсуждения трансферов.

Жоан Лапорта пообедал с Анилом Мурти и Джои Лимом. По информации журналиста Эктора Гомеса, они предложили президенту «Барсы» купить Хосе Гайю и Карлоса Солера. Тот ответил, что в данный момент каталонцы не могут осуществить эти трансферы из-за экономической ситуации в клубе.

Отмечается, что «Барса» рассматривает Солера в качестве игрока, который может усилить полузащиту в случае ухода Френки де Йонга, но это не приоритетный вариант клуба.

«Барселона» может попытаться подписать Гайю, чтобы усилить левый фланг обороны, если сможет осуществить трансфер Маркоса Алонсо. Защитник «Сельты» Хави Галан также интересен каталонцам.

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