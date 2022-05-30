Дмитрий Хохлов: «У этого «Спартака» нет перспектив. Могут выдать неплохой матч, но потом снова катают вату»

не видит перспектив в улучшении игры .

– На днях услышал от : «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

– Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

Побеждает «Спартак» исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов. Когда Промесу, Соболеву или Бакаеву удается решить эпизод. Но целостной картинки не видно. «Спартак» превратился в команду, от которой не знаешь чего ждать. Да, иногда могут выдать неплохой матч, но потом снова начинают катать вату. Впрочем, это относится ко многим нашим клубам из второй половины таблицы.

– С появлением Ваноли – никаких изменений к лучшему?

– Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем». Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

– Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

– На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив! – сказал бывший главный тренер .