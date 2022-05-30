Роберт Левандовски: «Испания великолепна. Это хорошее место – не только для отдыха»

на фоне возможного перехода в «Барселону» признался, что ему нравится Испания.

«Испания великолепна. У нас есть дом на Майорке. Думаю, что это действительно хорошее место – не только для отдыха», – заявил польский нападающий в интервью Eleven Sports PL.

Футболист сборной Польши выразил желание покинуть «Баварию» при действующем контракте до 2023 года.

Левандовски уже сказал, что его эра в мюнхенском клубе завершилась, поэтому трансфер – лучшее решение. Одним из основных претендентов на нападающего считается .

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.