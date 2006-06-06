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«Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов, включая бонусы

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Марина Грановская Футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар продолжит карьеру в «Реале».

Клубы согласовали трансфер 28-летнего хавбека за 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Лондонцы согласились отпустить игрока за эту сумму.

Переговоры продолжались всю неделю, и стороны в итоге пришли к соглашению. Бельгийцу осталось подписать контракт с мадридской командой.

«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, изначальная сумма трансфера действительно составит 88 миллионов, однако условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения.

Поэтому в «Челси» уверены, что в итоге заработают все 130 миллионов фунтов на продаже Азара.

Отмечается, что переговоры от лица «синих» вела директор Марина Грановская.

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