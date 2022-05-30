Жиго о победе в Кубке: «Мы заслужили этот трофей. Верю, что «Спартак» еще много выиграет»

считает, что «Спартак» возьмет еще много трофеев.

Вчера красно-белые обыграли «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России и взяли этот трофей впервые за 19 лет.

– Какие эмоции ты испытываешь сейчас?

– Это было красиво! Это было очень красиво! Последние минуты, но они не забивают пенальти.

Мы заслужили этот трофей. Я хочу сказать большое спасибо всей команде за эти невероятные моменты. Я верю, что «Спартак» выиграет еще много трофеев. Они этого заслуживают! – сказал защитник, который покинет «Спартак» по завершении сезона.

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