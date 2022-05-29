Жиго об уходе из «Спартака»: «Грустно покидать клуб, с первого дня меня прекрасно приняли»

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Защитник Самюэль Жиго высказался об уходе из «Спартака» по окончании сезона.

– Эмоции хорошие, мы выиграли Кубок России. Я очень счастлив.

– Насколько грустно покидать «Спартак»?

– Мне грустно покидать клуб, с первого дня меня прекрасно приняли, мы тут как одна семья.

– Что скажете в раздевалке команде?

– Просто «Спасибо!» и «Давайте устроим сумасшедшую вечеринку, мы ее заслужили», – сказал защитник, который продолжит карьеру в «Марселе».

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