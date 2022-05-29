Флорентино Перес: «Куртуа – лучший вратарь мира, поэтому «Реал» его и взял. Настоящий мадридиста»

назвал лучшим вратарем мира.

Голкипер «Реала» был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) – бельгиец сделал 9 сэйвов.

«Куртуа провел изумительный сезон. Он лучший вратарь в мире, поэтому мы его и взяли. Он настоящий мадридиста.

Анчелотти прав, когда говорит, что разница между «Мадридом» и остальными заключается в том, что игроки «Реала» – мадридиста. Помню, как ветераны в матче с «Сити» поддерживали молодежь, уже находясь за пределами поля.

«Мадрид» – это способ восприятия жизни с ее ценностями, а иногда с неприятными моментами. Мы клуб сосьос, поэтому эта общность важна», – сказал президент «Реала».

Счастье «Реала» только умножается! Куртуа в восторге, что заткнул хейтеров, Модрич и Марсело в экстазе даже от 5-й ЛЧ

Анчелотти первым из тренеров выиграл четыре ЛЧ и переписал историю. Как же хочется его обнять 💘

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