«Как сказал профессор Преображенский про переписку Энгельса с Каутским: «В печку ее». Так и с судьями надо, полное безобразие». Канчельскис про работу Левникова на игре «Спартак» – «Динамо»

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Андрей Канчельскис недоволен судейством Кирилла Левникова на игре «Спартак»«Динамо».

В конце второго тайма финала БЕТСИТИ Кубка России рефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота красно-белых, хавбек Даниил Фомин в цель не попал.

«Эмоции ужасные и безобразные. Я не понимаю, как можно давать такие пенальти, так судить.

Как сказал профессор Преображенский в «Собачьем сердце» про книгу «Переписка Энгельса с Каутским»: «В печку ее». Так и с судьями надо.

Они издеваются над футболом, полное безобразие», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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