Давид Алаба: «Бавария» – один из самых крупных клубов мира. Но в «Реале» все чуть значительнее, при всем уважении»

Защитник , ранее выступавший за «Баварию», сравнил эти два клуба.

«С первого дня я почувствовал особую ауру в «Реале». Об истории клуба можно рассказывать, просто когда ходишь по базе или прогуливаешься по городу. Этот клуб – что-то очень особенное.

– один из самых крупных клубов мира, как и «Реал». Но, при всем уважении к «Баварии», в «Реале» все чуть значительнее.

Могу вспомнить лишь хорошее о 13 годах, проведенных в «Баварии». Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал», – сказал Алаба.