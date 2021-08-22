Давид Алаба: «Бавария» – один из самых крупных клубов мира. Но в «Реале» все чуть значительнее, при всем уважении»

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Защитник «Реала» Давид Алаба, ранее выступавший за «Баварию», сравнил эти два клуба.

«С первого дня я почувствовал особую ауру в «Реале». Об истории клуба можно рассказывать, просто когда ходишь по базе или прогуливаешься по городу. Этот клуб – что-то очень особенное.

«Бавария» – один из самых крупных клубов мира, как и «Реал». Но, при всем уважении к «Баварии», в «Реале» все чуть значительнее.

Могу вспомнить лишь хорошее о 13 годах, проведенных в «Баварии». Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал», – сказал Алаба.

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