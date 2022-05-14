Фомин реализовал 14 из 14 пенальти в РПЛ

реализовал все 14 пенальти в .

Полузащитник «Динамо» точно пробил с точки в матче 29-го тура с (3:1, первый тайм).

Даниил ни разу не промахивался в Премьер-лиге с одиннадцатиметрового: 4 гола за «Уфу» и 10 – за .

С учетом всех турниров Фомин реализовал 25 из 26 пенальти, единственный промах во взрослой карьере – за «Краснодар-2» в игре ФНЛ-2 против «Алании» в 2015 году.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте доступна и видеотрансляция игры.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков