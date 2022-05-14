Фомин реализовал 14 из 14 пенальти в РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Футбол

Даниил Фомин реализовал все 14 пенальти в РПЛ.

Полузащитник «Динамо» точно пробил с точки в матче 29-го тура с «Локомотивом» (3:1, первый тайм).

Даниил ни разу не промахивался в Премьер-лиге с одиннадцатиметрового: 4 гола за «Уфу» и 10 – за «Динамо».

С учетом всех турниров Фомин реализовал 25 из 26 пенальти, единственный промах во взрослой карьере – за «Краснодар-2» в игре ФНЛ-2 против «Алании» в 2015 году.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте доступна и видеотрансляция игры.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные